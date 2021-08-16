В Рязани перенесли срок окончания работ в Верхнем горпарке

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Срок сдачи работ по благоустройству Верхнего городского парка Рязани перенесли на середину сентября, сообщила пресс-служба гордумы.

Подрядчик делает новый забор. По контракту его должны были сдать 15 июля, затем срок перенесли на 20 августа. Теперь новый сдвиг на более позднее время.

Строители говорят, что виноваты поставщики, погодные условия. На площадке заканчивается отливка столбов, монтируются плиты из архитектурного бетона, ведётся подготовка к установке металлических ограждений.

Рабочим осталось уложить плитку, привезти землю для посадки растений.

Ход работ 16 августа проверили депутаты.