В Рязани открыли центр поддержки одарённых детей «Гелиос»

13 сентября губернатор Николай Любимов посетил центр выявления и поддержки одарённых детей «Гелиос». Он начал работать в Рязани в этом году, уточнили в правительстве Рязанской области.
На создание центра в рамках нацпроекта «Образование» выделили 203 млн руб.
Новый центр находится на улице Новой. Он оборудован научно-исследовательской лабораторией, зоной коворкинга, лекционными залами. Там установлено новейшее оборудование.
Подразделение центра находится на базе центра «Солнечный». В период школьный каникул там будут проводить профильные смены. Этим летом там провели 12 профильных смен.
Планируется, что региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос» станет ядром региональной системы работы с одаренными детьми. Ежегодно в учреждении будут заниматься до 6 тысяч детей, это учащиеся 5-11 классов.
Направления подготовки – искусство, наука, спорт. Юных рязанцев будут готовить по музыкальному, театральному, изобразительному, декоративно-прикладному искусству, хореографии и дизайну, легкой атлетике, футболу, лыжам. Разработаны программы по экоинжинирингу и биотехнологиям живых систем, микробиологии, фармакологии, генной инженерии, аэрогео-технологиям, альтернативным источникам энергии, цифровизации процессов в аграрных отраслях, экологии, программированию, интернету вещей, прототипированию, 3D-моделированию.