В Рязани открыли центр поддержки одарённых детей «Гелиос»

13 сентября губернатор Николай Любимов посетил центр выявления и поддержки одарённых детей «Гелиос». Он начал работать в Рязани в этом году, уточнили в правительстве Рязанской области.

На создание центра в рамках нацпроекта «Образование» выделили 203 млн руб.

Рязанский центр начал работу уже в 2021 году, поскольку регион был к этому подготовлен. С поручением главы государства, появлением средств нацпроекта нам удалось это сделать быстрее, – сказал Николай Любимов. – Это очень важный шаг, потому что речь идет о нашем будущем, будущем наших детей, которые потом будут управлять регионом и страной в целом. У них должна быть возможность для раскрытия и развития своих талантов. В таких учреждениях она есть, — сказал глава региона.

Новый центр находится на улице Новой. Он оборудован научно-исследовательской лабораторией, зоной коворкинга, лекционными залами. Там установлено новейшее оборудование.

Оно очень современное, очень нужное и востребованное сейчас. Оснащение такого уровня мало где можно было найти. Сейчас оно есть на базе нового центра. Уверен, что федеральные средства и в дальнейшем будут выделяться на приобретение хорошего оборудования. Мы обязаны вкладываться в создание подобных центров, чтобы у нашей страны было будущее, – добавил Любимов.

Подразделение центра находится на базе центра «Солнечный». В период школьный каникул там будут проводить профильные смены. Этим летом там провели 12 профильных смен.

Планируется, что региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос» станет ядром региональной системы работы с одаренными детьми. Ежегодно в учреждении будут заниматься до 6 тысяч детей, это учащиеся 5-11 классов.

Направления подготовки – искусство, наука, спорт. Юных рязанцев будут готовить по музыкальному, театральному, изобразительному, декоративно-прикладному искусству, хореографии и дизайну, легкой атлетике, футболу, лыжам. Разработаны программы по экоинжинирингу и биотехнологиям живых систем, микробиологии, фармакологии, генной инженерии, аэрогео-технологиям, альтернативным источникам энергии, цифровизации процессов в аграрных отраслях, экологии, программированию, интернету вещей, прототипированию, 3D-моделированию.