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В конце августа в Рязани откроется музей лоскутного шитья, сообщает пресс-служба городской администрации.

В музее будет представлена коллекция лоскутных изделий, которая участвовала в международной выставке.

Всего на выставке были представлены более двух тысяч работ мастеров из России, Кореи, Японии и других стран. Стенд проекта «Шили-были. Рязанская Губерния» был одним из самых популярных. Ежедневно проводились совместные пошивы «Есенинского лоскутного одеяла». Рязанские мастерицы представили 4 коллекции: «Современные матрешки» Елены Венедиктовой, «Цвет настроения: РАДУГА» Натальи Секач, «Уральские самоцветы» Марины Чирковой и коллективная работа «Времена года» самого старого клуба Рязани «Волшебный лоскуток», руководитель Любовь Дроздова.

Открытие музея запланировано на 28 августа. Адрес – Первомайский проспект, дом 40 корпус 1.