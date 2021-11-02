В Рязани охранник ТЦ силой выгнал посетителя с действующим QR-кодом

В Рязани охранник ТРЦ «Премьер» силой выгнал посетителя. Об этом РИА «7 новостей» сообщил читатель.

По словам рязанца, на входе его попросили показать QR-код, что он и сделал. Женщина, проверявшая код, попросила назвать имя и фамилию, год рождения, а затем и день, когда ставилась вакцина. Она заявила, что QR-код вызывает сомнения.

Когда мужчина отказался называть день, подошёл охранник. Рязанец попросил его показать документы, после чего был силой выведен из магазина.

На место выезжала полиция, но писать заявление собеседник РИА «7 новостей» не стал. Правоохранители побеседовали с охранником, он признал свою неправоту.

Полицейские также рассказали, что в последние дни регулярно выезжают на конфликты в торговых центрах.