В Рязани хотят убрать скульптуру со здания бывшего ДК «Птицеводов»

Со здания бывшего ДК «Птицеводов» в Московском районе Рязани хоят убрать скульптуру советского времени. Об этом активист Андрей Петруцкий в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По его словам, украшения с фасада здания хотят снять для его ремонта — «мешают утеплению и облицовке».

— Сами ничего красивого и оригинального сотворить не могут, но уничтожить авторскую работу желают, прикрываясь мнением худсовета, — написал Петруцкий.

Здание ДК «Птицеводов» передали в частные руки в 2000 году. После этого оно пустовало, а рязанцы неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы восстановить объект культуры.

В августе 2020 года по поручению главы региона Дворец культуры приобретён в областную собственность. Его передали в управление Рязанскому колледжу культуры.