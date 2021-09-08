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Среда, 8 сентября, 2021
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В Рязани хотят убрать скульптуру со здания бывшего ДК «Птицеводов»

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В Рязани хотят убрать скульптуру со здания бывшего ДК «Птицеводов»
Фото: ЯндексКарты

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Со здания бывшего ДК «Птицеводов» в Московском районе Рязани хоят убрать скульптуру советского времени. Об этом активист Андрей Петруцкий в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По его словам, украшения с фасада здания хотят снять для его ремонта — «мешают утеплению и облицовке».

— Сами ничего красивого и оригинального сотворить не могут, но уничтожить авторскую работу желают, прикрываясь мнением худсовета, — написал Петруцкий.

Здание ДК «Птицеводов» передали в частные руки в 2000 году. После этого оно пустовало, а рязанцы неоднократно поднимали вопрос о том, чтобы восстановить объект культуры.

В августе 2020 года по поручению главы региона Дворец культуры приобретён в областную собственность. Его передали в управление Рязанскому колледжу культуры.

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