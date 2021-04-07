В Рязани готовятся к запуску фонтанов

В Рязани начали снимать защитные кожухи с фонтанов. В пресс-службе городской администарции отметили, что в данный момент работу полностью завершены на Лыбедском бульваре.

До конца недели планируется провести аналогичные работы на площади Ленина. В дальнейшем сотрудники МБУ «Дирекции благоустройства города» проведут мытье, сборка, установка двигателей и форсунок фонтанов.

В релизе отмечается, что в городе также продолжаются работы по благоустройству и уборке территорий. За прошедшие судки с городских территорий удалось вывезти 79 кубометров смета и 160 кубометров грунтовых наносов. Подбор осуществлялся на улицах Новой, Зубковой, Связи, Каширина, Есенина, Касимовском шоссе, Приокском путепроводе и путепроводе на Куйбышевском шоссе.

На Московском шоссе помыли колесоотбойники, на улицах Циолковского, Есенина, Спортивной, Дзержинского, Ленина, Право-Лыбедской, Соборной, Горького, Семинарской, Каширина, Свободы, Связи, Первомайском проспекте, Московском шоссе – привели в порядок проезжую часть дорог общего пользования. Подметально-уборочная техника работала также на улицах Семашко, Дзержинского, Вокзальной, Гагарина, Кремлевский вал, Вознесенской и других.

Ежедневно в Рязани подметают трауры, проводят санитарную уборку остановок общественного транспорта, очищают урны от мусора. Администарция активно реагирует на обращения граждан — проведена уборка становок у Приобанка на улице Есенина и Театральной площади, подметание тротуаров на улице Горького и Новой. Также подмели тротуар на улице Молодцова и очистили дорожки в парке имени Ю. А. Гагарина.

На понтонном мосту на поселок Остров ежедневно перестилают трапы, 4 из них заменили на новые. Работы будут продолжены.