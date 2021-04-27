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Вторник, 27 апреля, 2021
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В Рязань прибудет передвижной музей «Поезд Победы»

Елена Лобанова
Фото пресс-службы Минтерпола
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В пятницу, 30 апреля, в Рязань прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Посещение будет осуществляться по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба Минтерпола. 

Поезд прибудет на железнодорожный вокзал «Рязань-2». Жители города смогут увидеть экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне. 

— Передвижной музей — первая в мире инсталляция в вагоне движущегося поезда. Ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций, как в «Поезде Победы». Экспозиция оснащена 50 видеопроекторами, 18 видеостенами и 12 тач-столами, — говорится в сообщении. 

В пятницу, 30 апреля, музей откроет свои двери для организованных групп школьников и студентов. На следующей день, 1 мая, выставка будет работать для всех рязанцев с 10:00 до 19:00. 

Посещение бесплатное, но количество людей ограничено. С 10:00 29 апреля на официальном сайте проекта организуют предварительную запись.

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