- Advertisement -

В пятницу, 30 апреля, в Рязань прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Посещение будет осуществляться по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба Минтерпола.

Поезд прибудет на железнодорожный вокзал «Рязань-2». Жители города смогут увидеть экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.

— Передвижной музей — первая в мире инсталляция в вагоне движущегося поезда. Ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций, как в «Поезде Победы». Экспозиция оснащена 50 видеопроекторами, 18 видеостенами и 12 тач-столами, — говорится в сообщении.

В пятницу, 30 апреля, музей откроет свои двери для организованных групп школьников и студентов. На следующей день, 1 мая, выставка будет работать для всех рязанцев с 10:00 до 19:00.

Посещение бесплатное, но количество людей ограничено. С 10:00 29 апреля на официальном сайте проекта организуют предварительную запись.