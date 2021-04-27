В пятницу, 30 апреля, в Рязань прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Посещение будет осуществляться по предварительной записи. Об этом сообщает пресс-служба Минтерпола.
Поезд прибудет на железнодорожный вокзал «Рязань-2». Жители города смогут увидеть экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.
В пятницу, 30 апреля, музей откроет свои двери для организованных групп школьников и студентов. На следующей день, 1 мая, выставка будет работать для всех рязанцев с 10:00 до 19:00.
Посещение бесплатное, но количество людей ограничено. С 10:00 29 апреля на официальном сайте проекта организуют предварительную запись.