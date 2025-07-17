В России ужесточают законы для борьбы с мигрантской преступностью

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность лишения гражданства для лиц, получивших его в упрощённом порядке. Единственным исключением из этого правила станут жители Крыма и Новороссии — им не придётся сдавать паспорта. Об этом сообщает издание «Царьград».

Следует отметить, что законопроект ещё не принят окончательно — впереди третье чтение. Документ расширяет перечень преступлений, за которые может быть аннулировано приобретённое гражданство России. К уже существующим основаниям — таким как дискредитация армии, призывы к экстремизму, дезертирство и покушение на жизнь государственного деятеля — добавятся: убийство, развратные действия в отношении ребёнка, сексуальные преступления против несовершеннолетних, изготовление и распространение детской порнографии, вовлечение несовершеннолетних в проституцию, преступления экстремистского и террористического характера.

Ключевое изменение, предлагаемое в законопроекте, — гарантия неприкосновенности гражданства для жителей Крыма и Новороссии, даже в случае совершения подобных преступлений.

Авторами инициативы выступила межфракционная группа депутатов, в которую вошли председатель Госдумы Вячеслав Володин и его заместитель Ирина Яровая.

По мнению «Царьграда», большинство перечисленных статей Уголовного кодекса традиционно связаны с мигрантами. Именно такие преступления вызывают тревогу у граждан России, особенно в контексте безопасности и будущего их детей.

Ещё один законопроект — о воинской обязанности

Кроме того, в Госдуму внесён ещё один законопроект, также касающийся мигрантов. Он предусматривает возможность лишения гражданства за отказ от прохождения военной службы или уклонение от постановки на воинский учёт. Согласно документу, решение может быть принято в течение пяти дней.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов заявил:

— Уверенно можно сказать: если эта инициатива будет принята (а затягивать тут не стоит), значительная часть «новых граждан» России — выходцев из Средней Азии и Закавказья — либо уедут из страны, либо добровольно сдадут паспорта. Очень жаль, что для реализации нашей инициативы потребовалось столько времени.

Идея лишать мигрантов гражданства за уклонение от воинского долга активно обсуждалась в патриотических кругах ещё с первых дней начала СВО и во время частичной мобилизации. Согласно Конституции РФ, все граждане обязаны исполнять воинский долг — и это в полной мере относится не только к гражданам по рождению, но и к тем, кто получил российское гражданство позже.