В России сняли гипоаллергенную комедию с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой

1 августа в российских кинотеатрах состоится самая яркая, солнечная и гипоаллергенная премьера этого лета. Кинокомпания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») выпускает в прокат фильм «Тополиный пух» (16+) производства компании Good Story Media и «Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение». Лента расскажет историю жителей маленького провинциального городка, которых судьба сведёт вместе во время празднования Дня города и концерта группы «Иванушки International». В главных ролях в картине снялись Антон Лапенко и Аглая Тарасова.

Главный герой фильма – одинокий неудачник Саша (Антон Лапенко), который работает охранником в обменнике. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. Саша чувствует себя ненужным и несчастным, и, не имея возможности что-то изменить, морально сдаётся… Но и тут Саше не хватает духа самому довести дело до конца, он обращается за помощью к старому приятелю – мужу своей бывшей жены (Антон Васильев).

В самый ответственный и неподходящий момент Саша влюбляется в авантюристку (Аглая Тарасова) и сталкивается с киллером-пенсионером (Виталий Хаев). Героям предстоит пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое, но и прекрасное.

«Тополиный пух» состоит из трёх новелл, которые расскажут истории каждого из главных героев. Каждая из них имеет свой особенный стиль повествования и свою визуальную стилистику. В кульминации три линии повествования сплетутся в одну, чтобы раскрыть персонажей с новых сторон и дать каждому из них понять главное: никогда не поздно быть счастливым. Фильм пронизан светом, солнцем, юмором и… гипоаллергенным тополиным пухом.

Идея фильма «Тополиный пух» принадлежит Илье Петрухину и Олегу Гольдфайну, работавшим над сериалами «Ольга» и «Вика-Ураган». Режиссёр-постановщик – Артём Лемперт, сценарист, креативный продюсер и режиссёр сериала «Ольга», при участии Кирилла Клепалова. Оператор-постановщик – Кирилл Клепалов («Дурак», «Я худею», «Ольга»). Генеральные продюсеры: Артём Логинов, Антон Щукин, Антон Зайцев. Продюсеры от «ГПМ РТВ»: Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Марина Разумова и Аркадий Водахов. Художник-постановщик – Евгений Гигиадзе, художник по костюмам – Александра Филимонова, художник по гриму – Ксения Шандалова.

В ролях: Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев, Антон Филипенко, Олег Тополянский, Гоша Куценко, Илья Борисов, Полина Шашуро, Андрей Титченко, Евгения Калинец, Руслан Габидуллин, Илья Варанкин, Настя Бэдбарби, Андрей Григорьев-Аполлонов и др.

Илья Петрухин, автор сценария и креативный продюсер: «Наш фильм в первую очередь о том, что красота в глазах смотрящего. Даже если кажется, что всё вокруг идёт ужасно, никогда не нужно опускать руки. Нужно просто поднять глаза и увидеть эту красоту вокруг. Ведь никогда не поздно быть счастливым».

Артём Лемперт, режиссёр: «У нас три очень разных героя и три разных по визуальному стилю новеллы. Мир охранника очень яркий и солнечный, но он не видит его красоты. Мир стриптизёрши – более неприглядный, но она не сдаётся и смотрит на мир с позитивом. Мир киллера атмосферой напоминает криминальную драму в стиле Breaking Bad. Казалось бы, что может всё это объединить? Любовь, конечно. И тополиный пух!»

Антон Лапенко, актёр: «Это история о любви, о людях, о том, как резко и неожиданно может измениться жизнь. О том, что никогда не надо отчаиваться, надо продолжать жизнь, потому что ты не знаешь, в какую секунду все переменится в самую лучшую сторону. И когда ты будешь счастливым человеком, то подумаешь: как же я мог раньше быть в таком отчаянии и задумываться о каких-то ужасных вещах? Так что не пропустите премьеру «Тополиный пух», это действительно хорошее кино, которое обязательно нужно посмотреть!»

Аглая Тарасова, актриса: «Для меня в первую очередь эта история о том, что нужно не опускать руки. Наоборот нужно верить в эту жизнь, верить в себя, верить в то, что всё обязательно наладится, если ты будешь относиться с любовью и добром к себе и к окружающим. Этим принципом мы руководствовались и при работе над этим фильмом, поэтому в нём очень много радости, любви, и смеха. На самом деле эти съёмки я вспоминаю с огромной любовью и теплом, и очень бы хотела вернуться, честно говоря, в то время. Что и планирую сделать в кинотеатре! И обязательно советую зрителям тоже окунуться в эту историю».