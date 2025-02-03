В России прогнозируют раннее наступление лета

Лето в России в 2025 году может наступить раньше климатического срока. Такое предположение выдвинул синоптик Александр Шувалов в интервью изданию 360.

— Можно предположить, что лето в 2025 году наступит пораньше. Такая тенденция прослеживается — год от года продолжительность летнего периода увеличивается, — обратил внимание специалист.

Шувалов заявил, что из-за экстремально тёплой зимы и в особенности января долгосрочные прогнозы погоды могут быть ошибочными. Он объяснил, что обычно прогнозы строятся на основе прошлых климатических данных, но начало этого года по климату не имеет аналогов в современной истории. Также необходимо принимать во внимание общие тенденции изменения климата и тот факт, что экстремальных погодных проявлений в России за последнее время становится больше.

Тем не менее синоптик отмечает: есть вероятность 30% того, что предстоящее лето станет холодным. Всё остальное намекает либо на нормальное, либо на аномально жаркое лето.