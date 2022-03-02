Магаданская область, Чукотский автономный округ, ЯНАО, Сахалинская область, НАО стали лидерами Индекса кредитного благополучия регионов по итогам 2021 года. Вслед за ними в первую десятку рейтинга вошли Москва, Якутия, Мурманская область, Камчатский край и Ингушетия. Таковы данные исследования ФоРГО, подготовленного по данным Росстата и ЦБ за 2021 год.

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Как сообщают авторы, оно было составлено на основе четырех показателей. В их числе размер кредитов на душу населения, уровень зарплаты, минимальная стоимость жизни, а также индекс закредитованности. Последний показатель складывается из результата деления общей суммы кредитов на произведение среднемесячной зарплаты и численности экономически активного населения.

Всего в ТОП вошло 35 российских субъектов. Во второй десятке регионов-лидеров оказались Санкт-Петербург, ХМАО, Красноярский край, Амурская область, Крым, Иркутская область, Забайкальский край, Кемеровская область, Севастополь и Дагестан.

В третью десятку вошли Хабаровский край, Чечня, Еврейская автономная область, Коми, Челябинская, Белгородская, Архангельская, Томская области, Хакасия и Курская область.

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Замыкают исследование Приморский край, Астраханская, Тульская области, Кабардино-Балкария и Липецкая область.

Эксперты считают данные логичными, но ожидают изменения в рейтинге в ближайшее время из-за санкций Запада и экономической нестабильности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «‎Известий»: На топ и стоим: в России назвали самые благополучные регионы