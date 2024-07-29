В Ряжске женщина ищет очевидцев ДТП, в котором погиб ее отец

В группе «Подслушано Ряжск» местная жительница опубликовала пост, в котором просит отозваться свидетелей смертельной аварии на трассе Каспий. В этом ДТП погиб ее отец.

Речь об аварии, которая произошла 24 июля. Как ранее сообщала пресс-служба регионального УМВД России, 73-летний житель Ряжского округа, управляя автомобилем ВАЗ-2109, столкнулся с автомобилем «Киа Сид», за рулем которого была 25-летняя жительница Москвы. В результате ДТП житель Ряжска погиб.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.