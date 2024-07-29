Понедельник, 29 июля, 2024

В Ряжске женщина ищет очевидцев ДТП, в котором погиб ее отец

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

В группе «Подслушано Ряжск» местная жительница опубликовала пост, в котором просит отозваться свидетелей смертельной аварии на трассе Каспий. В этом ДТП погиб ее отец.

Речь об аварии, которая произошла 24 июля. Как ранее сообщала пресс-служба регионального УМВД России, 73-летний житель Ряжского округа, управляя автомобилем ВАЗ-2109, столкнулся с автомобилем «Киа Сид», за рулем которого была 25-летняя жительница Москвы. В результате ДТП житель Ряжска погиб.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Ряжске женщина ищет очевидцев ДТП, в котором погиб ее отец
В Ряжске женщина ищет очевидцев ДТП, в котором погиб ее отец

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Как правильно хранить нарезанный арбуз, рассказал эксперт

Секс продлевает жизнь, выяснили учёные

Артем Бранов анонсировал начало четвертого этапа благоустройства Лыбедского бульвара

В Рязани на одной из улиц провалился асфальт

В Ряжском округе столкнулись фура и легковой автомобиль

Дожди и грозы прогнозируют в Рязанской области 29 июля

Диетолог назвала напиток, опасный для людей старше 50 лет

За ночь над Россией уничтожили 39 вражеских БПЛА

Гимнастка шоу «Бурлеск» упала с высоты на арену цирка

Циклон «Кирсти» несёт дожди и холод

3 из 4 рязанцев считают, что за изменой должен следовать развод

Старые союзы распадутся, вскроется правда о военных конфликтах: астропрогноз от Глобы с 29 июля по 4 августа