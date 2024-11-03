В рязанском загсе рассказали о паре, которая познакомилась благодаря урокам гитары и инициативе девушки

Руководитель ГУ ЗАГС по региону Елена Сорокина на своей странице ВКонтакте продолжает публиковать истории рязанских пар. 3 ноября она рассказала о Владимире и Марии, которые вместе благодаря урокам гитары и инициативе девушки.

Молодожёны познакомились в школе игры на гитаре в общем чате. Мария утверждает, что первой подошла она. Зато Владимир первым понял, что их отношения нечто большее, чем просто дружба.

После года встреч, как призналась Мария, они поняли, что им уже не 20 лет, и пошли подавать заявление в ЗАГС: