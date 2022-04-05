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Вторник, 5 апреля, 2022

В рязанском ТЦ «Шереметьевский» открылся первый фирменный магазин Скопинской керамики

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В рязанском ТЦ «Шереметьевский» открылся первый фирменный магазин Скопинской керамики

Александр Ильин
Скопинская керамика

В рязанском ТЦ «Шереметьевский» открылся первый фирменный магазин фабрики «Скопинской художественной керамики», сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

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Адрес магазина: улица Новосёлов, 51, корп. 2, Октябрьский район, район Песочня (2 этаж).

График работы: будни — с 10:00 по 19:00, выходные — с 10:00 по 18:00. 

В ассортименте товаров присутствуют: авторские изделия, посуда, сувениры, часы, вазы, кашпо, изделия для сада из шамота.

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Ранее сообщалось, что новый собственник «Скопинской керамики» пообещал развивать фабрику.

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