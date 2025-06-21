В Рязанском перинатальном центре родила пациентка с аномальным прикреплением пуповины

В Рязанском перинатальном центре приняли роды у пациентки с аномальным прикреплением пуповины. Об этом сообщает страница медучреждения ВКонтакте.

Пуповина — единственное звено, связывающее плаценту и малыша в период его внутриутробного развития. Именно по ней идёт кровь, обеспечивающая еще не родившегося человека всем необходимым.

В 1-1.5% случаев одноплодной беременности встречается ситуация, когда сосуды пуповины крепятся сначала к плодным оболочкам. Это увеличивает риск преждевременных родов, новорожденный может появиться на свет с недостаточным весом, возможно отслоение плаценты и другие осложнения.

Девочка появилась на свет в перинаталке немного раньше срока, чтобы избежать опасные осложнения беременности.

Сейчас оба пациента продолжают лечение в профильных отделениях центра и находятся под наблюдением анестезиологов, акушеров-гинекологов и специалистов отделения патологии новорождённых и недоношенных детей.