В Рязанском перинатальном центре брат с сестрой родились в рубашке

Мальчик и девочка родились в околоплодном пузыре, когда врачи Рязанского перинатального центра проводили операцию их матери. Про такие случаи в народе говорят — родился в рубашке.

Рязанка попала в перинаталку на 31-32-й недели беременности со сложным диагнозом. При обследовании ожидавшей двойню пациентки медики выявили критическое нарушение кровотока одного плода, что потребовало немедленного вмешательства.

По словам главврача центра Олега Шалаева, обычно околоплодный пузырь рвется или прокалывается в процессе рождения или кесарева сечения. В этот раз медики смогли особенно бережно извлечь недоношенных малышей, дети буквально рождены в рубашке.

Мальчик родился с весом 1650 граммов, девочка — 1360 граммов. Сейчас они набирают вес в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.