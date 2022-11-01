В Рязанском художественном музее  представлен шедевр Джованни Баттиста Крозато Жертвоприношение Поликсены

В рубрике «День шедевра» сегодня представляем картину из зала западноевропейского искусства Рязанского художественного музея. У каждого экспоната здесь своя история и непростая судьба.

Полотно Джованни Баттиста Крозато – ярчайшего представителя Венецианской школы живописи 18 столетия, было обнаружено в одном из районных музеев нашей области.

После реставрации и атрибуции стало понятно, что это настоящий мировой шедевр.

В основу сюжета картины «Жертвоприношение Поликсены» легли события Троянской войны.

На перовом плане Троянская царевна Поликсена в белоснежных одеждах. У её ног присела служанка.

Остальные участники сцены расположены полукругом, замыкая центральное пространство и открывая его зрителю, подобно театральной сцене.

Взгляды, повороты фигур, роскошные ткани, дорогая посуда, щедро украшенная, торжественно опускающийся на жертвенник занавес, привлекают внимание зрителей к центральной сцене.

Джованни Баттиста Крозато известен как мастер-монументалист. Станковые произведения, такие как «Жертвоприношение Поликсены» для него редкость и вы его можете видеть в рязанском художественном музее.

Второй шедевр Джованни Баттиста Крозато находится в Государственном музее им. А.С. Пушкина. Это все работы гения итальянской живописи, находящиеся в России.

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