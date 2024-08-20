Вторник, 20 августа, 2024

В Рязанской ОКБ провели уникальную операцию пациентке с миомой матки

Автор: 7info

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Фото: vk.com/okb_ryaz

Гинекологии Рязанской ОКБ провели уникальную операцию пациентке с миомой матки, сообщает официальная страница клиники ВКонтакте.

Юлия Р., 40 лет длительно время наблюдалась у гинеколога по месту жительства по поводу миомы матки. Но последние 2 года был отмечен рост узла, стали беспокоить боли, что послужило причиной операции.

По данным обследования, узел размерами до 6 см располагался субсерозно. Но каково было удивление врачей, когда они во время операции увидели его реальные размеры и расположение. Узел оказался больше матки (около 9 см в диаметре), исходил из боковой стенки матки, низко в области перешейка, располагался между связками, в непосредственной близи к магистральным сосудам и был буквально вмурован в прилежащие ткани.

Осложняло ситуацию еще и условие, поставленное женщиной — сохранить матку! Казалось, что это просто невозможно, но… Всего через три небольших прокола докторам удалось удалить узел, сохранив при этом орган.

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