В Рязанской ОКБ мужчине пришили отрезанную стопу

Рязанская областная клиническая больница на своей странице ВКонтакте продолжает рассказывать истории из врачебной практики. Сегодняшняя — из разряда 18+. Публикуем рассказ полностью.

Утро началось живенько. Массовое ДТП. 3 человека (два бедра и голень) и молодой мужчина 37 лет… с отрезанной стопой.

Картинка из фильма ужасов «Пила».

Работает строителем. Отпилил себе ногу. Лежит себе спокойно на каталке. Не кричит. Ждёт своей участи. А она такая: будет жить или нет? Нет, жить будет, только вот нога. На периферии шансов сохранить конечность у него не было, но его привезли в ОКБ.

Всё, медицинская машина заработала.

Операционная, сёстры, сосудистые хирурги, травматологи, нейрохирурги, трансплантологи, анестезиолог — все здесь. Какие-то 5 часов работы — и магия. Конечность пришита.

Впереди еще, конечно, путь, полный опасностей и осложнений. Всё может быть, неизвестно, как сложится.

В хирургии говорят: не нам решать.

Мы сделали своё дело.

Фото: vk.com/okb_ryaz