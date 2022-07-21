В Рязанской облдуме обсудили эффективность мер соцподдержки семей с детьми.

На заседании регионального парламента 20 июля в рамках «правительственного часа» депутаты областной Думы обсудили меры социальной поддержки семей с детьми.

Министр труда и соцзащиты населения Валерий Емец отметил, что меры соцподдержки включают 13 видов пособий и выплат, предоставляются 52 тысячам семей с детьми, в том числе 9600 многодетных семей. В 2021 году общий объём выплаченных средств составил 4,6 млрд рублей, за 1 полугодие 2022 года – 2,7 млрд рублей.

Он обратил внимание на то, что семьям выплачиваются федеральные выплаты: 12 469 рублей – на рождение первого и второго ребёнка, 12 469 рублей – на рождение третьего и последующих детей до достижения ребёнком трёхлетнего возраста, 6234,5 рублей – на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно. Размер выплаты зависит от доходов семьи.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года предоставляется ежемесячная выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Право на нее имеют семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения по региону.

Также действуют и региональные меры поддержки: региональный материнский капитал – 77 912 рублей – для семей при рождении третьего ребёнка и последующих детей, который можно направить не только на улучшение жилищных условий, но и на оплату медицинских услуг, оказываемых детям. В текущем году его уже получили 513 семей при годовом показателе прошлого года – 736 семей.

Оказывается поддержка малообеспеченным многодетным семьям и малообеспеченным семьям с доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в регионе. Реализуется помощь малоимущим семьям на основании социального контракта. В 2022 году такая помощь уже оказана 3525 гражданам – 1242 контракта, в том числе 2943 человека – члены семей с детьми.

Значимой мерой поддержки, введённой с 1 января текущего года, стала 100-процентная компенсация самозанятым гражданам предельной стоимости приобретаемых путёвок в детские лагеря, которую уже смогли получить более 1240 детей.

Министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров подробно остановился на проблеме обеспечения многодетных семей земельными участками. В настоящее время на учёте в ведомстве состоит 10 128 многодетных семей. Наиболее низкий процент по предоставлению участков в Рязани, Рыбновском, Сараевском, Шиловском, Ряжском, Кораблинском и Спасском районах. Проблема заключается в отсутствии земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, в крупных населённых пунктах.

В ходе обсуждения депутаты смогли задать вопросы. Они интересовались эффективностью предоставляемых мер поддержки и возможностью реализации новых.

Так, депутат Андрей Глазунов предложил внедрить такую меру, как подарок матери по случаю рождения ребёнка. Министр труда и социальной защиты населения Валерий Емец сообщил, что данная инициатива уже подготовлена в министерство финансов, проведены предварительные расчёты потребности в средствах областного бюджета.

Председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Сергей Гришков уточнил, на какие направления используются средства регионального материнского капитала. Валерий Емец ответил, что на данный момент наиболее востребован запрос на ремонт жилья: 70 % таких заявлений от общего количества.

Председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Жукаев поинтересовался, рассматривался ли вопрос о денежной компенсации семьям, которых не устраивает предоставляемый земельный участок по объективным причинам отсутствия инженерных коммуникаций, транспортной доступности. Министр имущественных и земельных отношений Михаил Майоров подтвердил, что данная норма установлена в других регионах, а также обозначил сумму, необходимую для выплаты компенсации в нашей области – в бюджете потребуется найти около 1 млрд 300 млн рублей.

В завершение заседания председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков обозначил проблему спада общей рождаемости — минус 15% – и подчеркнул, что следует усилить межведомственное взаимодействие и контроль, чтобы сделать меры социальной поддержки понятными, доступными, эффективными и справедливыми.

«В нашем регионе создана целая система социальной поддержки семей с детьми, однако как такового мониторинга и анализа правоприменительной практики не проводилось», – подчеркнул Сергей Пупков.

«Мы должны понимать, соответствуют ли установленные критерии нуждаемости целям стимулирования рождаемости. В итоге мы будем понимать реальное положение дел в этой сфере, какие задачи поставлены на перспективу и какие существуют проблемы».

По итогам проведения «правительственного часа» профильному министерству будут выработаны рекомендации.