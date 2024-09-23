Понедельник, 23 сентября, 2024

В Рязанской области зацвели деревья

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/rznlifetg

Рязанцы публикуют в соцсетях фотографии распустивших деревьев. Так в Рязанском районе 22 сентября возле частного дома распустилась сирень. Напомним, фотографию опубликовали в группе Rzn life.

В комментариях под постом подписчики поделились снимками распустившихся вишен и яблонь. А между тем в ночь на 23 сентября ударили первые заморозки, которые продолжаться в ночное время до 25 сентября.

СМИ и соцсети 23 сентября публикуют фотографии природы после первых сентябрьских заморозков. Снимки ИД «Пресса» и КП-Рязань.

В Рязанской области зацвели деревья
В Рязанской области зацвели деревья
В Рязанской области зацвели деревья
В Рязанской области зацвели деревья

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