В Рязанской области зацвели деревья

Рязанцы публикуют в соцсетях фотографии распустивших деревьев. Так в Рязанском районе 22 сентября возле частного дома распустилась сирень. Напомним, фотографию опубликовали в группе Rzn life.

В комментариях под постом подписчики поделились снимками распустившихся вишен и яблонь. А между тем в ночь на 23 сентября ударили первые заморозки, которые продолжаться в ночное время до 25 сентября.

СМИ и соцсети 23 сентября публикуют фотографии природы после первых сентябрьских заморозков. Снимки ИД «Пресса» и КП-Рязань.