Общество

В Рязанской области выбрали победительницу регионального этапа программы «Мама-предприниматель»

Алексей Самохин

В Рязанской области выбрали победительницу регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель» ― главный приз получила мама восьмерых детей Ольга Кураева.

Вместе с мужем они создали семейную кондитерскую «Екейкс». Как победительница регионального этапа она получила 150 тыс. руб., а также шанс претендовать на 1 млн руб. на федеральном этапе. В планах Ольги ― направить средства на ремонт и закупку профессионального оборудования для нового проекта «Сладкая жизнь». Ближайшая цель ― построить цех на своей земле.

«12 лет назад я начала создавать десерты и 8 раз становилась мамой. Эти два пути слились воедино! Мое кондитерское дело ― это продолжение моей семьи: здесь так же много любви, терпения, сладких моментов. Моя тихая гавань и главный источник силы— это моя семья. Муж ― тот фундамент, на котором держится все наше общее дело. Пять сыновей — уже не просто помощники, а настоящая команда, чьи руки и сердца горят общим делом. А три дочери ― наш живой источник красоты и вдохновения, которые напоминают, ради чего мы все затеяли. Мы не просто семья, мы — одна команда, единый механизм и бесконечная поддержка», ― отмечает Ольга.

В течение недели участницы интенсивно учились на базе Центра «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса под руководством сертифицированного бизнес-тренера Юлии Шатохиной.
Все ушли с проекта с подарками, в том числе федеральных партнеров.

«Поздравляю Ольгу с победой, а всех участниц ― с успешным завершением программы! Уверена, что их пример станет источником вдохновения для женщин, которые мечтают реализоваться и как мамы, и как предприниматели», ― написала на своей странице в социальной сети заместитель председателя регионального правительства Юлия Швакова.

Организатор программы — Минэкономразвития России, оператор — Национальное агентство «Мой бизнес». Генеральный партнёр — бухгалтерия для бизнеса «Мое дело». Партнеры — VK, СБЕР, Wildberries, Союз женщин России, Фонд «Наше будущее», ESTILAB ICON SKIN и издательство МИФ. Информационные партнеры — портал 7дней.ru и журнал «Караван историй». Проект реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

