В Рязанской области внесли изменения в закон о бюджете

На заседании правительства Рязанской области 18 февраля приняли изменения в закон о бюджете области на текущий год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков.
Благодаря росту экономики региона и дополнительным доходам продолжат развивать социальную сферу, экономику и инфраструктуру Рязанской области.
Дополнительно направят:
- 1,1 млрд – лекарства для льготных категорий граждан.
- 1,2 млрд – социальные выплаты участникам СВО и их семьям.
- 61 млн – приобретение жилья для детей-сирот.
- 181 млн – выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла к 80-летию Победы.
Продолжат поддерживать муниципалитеты:
- 408 млн – благоустройство общественных пространств и дворов.
- 130 млн – коммунальная техника.
- 31 млн – площадки для твёрдых коммунальных отходов.
Дополнительные средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры. Например, это строительство второй очереди школы в Дядькове Рязанского района, спортивного комплекса в Сапожке, крытого катка в Скопинском районе, завершение строительства школы в Сараях. Продолжат проводить ремонты в школах домах культуры, больницах и поликлиниках.
Приведут в порядок здание бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани, там разместится Дом музыки. В этом году начнется строительство приюта для бездомных животных. Будут развивать инфраструктуру для выгула собак.
Предусмотрели дополнительные средства на поддержку местных инициатив, софинансирование строительства нового моста через Оку, развитие Аэрокосмической долины и другие важные проекты. Проект изменений в бюджет направили на рассмотрение в Облдуму.