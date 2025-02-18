В Рязанской области внесли изменения в закон о бюджете

На заседании правительства Рязанской области 18 февраля приняли изменения в закон о бюджете области на текущий год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков.

Благодаря росту экономики региона и дополнительным доходам продолжат развивать социальную сферу, экономику и инфраструктуру Рязанской области.

Дополнительно направят:

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1,1 млрд – лекарства для льготных категорий граждан.

1,2 млрд – социальные выплаты участникам СВО и их семьям.

61 млн – приобретение жилья для детей-сирот.

181 млн – выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла к 80-летию Победы.

Продолжат поддерживать муниципалитеты:

408 млн – благоустройство общественных пространств и дворов.

130 млн – коммунальная техника.

31 млн – площадки для твёрдых коммунальных отходов.

Дополнительные средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры. Например, это строительство второй очереди школы в Дядькове Рязанского района, спортивного комплекса в Сапожке, крытого катка в Скопинском районе, завершение строительства школы в Сараях. Продолжат проводить ремонты в школах домах культуры, больницах и поликлиниках.

Приведут в порядок здание бывшего кинотеатра «Родина» в Рязани, там разместится Дом музыки. В этом году начнется строительство приюта для бездомных животных. Будут развивать инфраструктуру для выгула собак.

Предусмотрели дополнительные средства на поддержку местных инициатив, софинансирование строительства нового моста через Оку, развитие Аэрокосмической долины и другие важные проекты. Проект изменений в бюджет направили на рассмотрение в Облдуму.