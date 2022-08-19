В Рязанской области внедрят новую образовательную платформу «Моя школа»

В Рязанской области запустят новую цифровую образовательную платформу «Моя школа», сообщила пресс-служба министерства образования и молодежной политики региона. Поэтапное подключение образовательных учреждений к этой информационной системе начнётся 1 сентября 2022 года, а до 1 января 2023 работа системы будет апробирована в каждой школе.

Как рассказали в ведомстве, сейчас в Рязанской области работает система электронного образования, которой пользуются педагоги. В ней ведется электронный журнал, дневник, заполняются данные о школе, учениках и их достижениях. Действующая в настоящий момент система будет интегрирована в «Мою школу»., которая после апробации станет единственной информационной системой в сфере образования в регионе.

«Моя школа» будет обладать расширенным функционалом. Как подчеркнули в ведомстве, в ней будут возможности коммуникации, ведение чатов, проведение видеоконференцсвязи, она обеспечит доступ к библиотеке верифицированного контента по всем курсам и предметам образовательной программы.

«Моя школа» будет удобна в использовании как для учителя, так и для учеников и их родителей. Внедрение платформы позволит каждому школьнику нашей страны получить доступ к качественным цифровым образовательным ресурсам и сервисам. Кроме того, платформа является и социальной сетью, где ребята могут общаться и делиться идеями и открытиями. Важно, что «Моя школа» создана на российском программном обеспечении, благодаря чему является абсолютно безопасной цифровой средой.

– Суперсервис «Моя школа» создаст все условия для того, чтобы дети и родители могли оперативно получать нужную информацию и взаимодействовать с учителем и школой с минимальными потерями сил и времени, – прокомментировал внедрение системы министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Предполагается, что уже к 2024 году на платформе «Моя школа» будут представлены все материла по всем предметам школьных программ для 1-11 классов.