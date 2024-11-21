Четверг, 21 ноября, 2024
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Службы МЧС работают в режиме повышенной готовности из-за шквалистого ветра

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Кристина Аманн
Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В ближайшие сутки в Рязанской области ожидаются порывы ветра до 22-27 м/с. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС России.

Специалисты управления работают в режиме режим «Повышенная готовность». Они напоминают рязанцам: нельзя стоять под рекламными конструкциями, деревьями и линиями электропередач. В целом лучше ограничить время прибывания на улице.

В случае отключения электричества нельзя использовать для освещения открытый огонь. Также необходимо соблюдать правила использования печного оборудования и электронагревательных приборов.

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