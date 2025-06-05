В Рязанской области в 2025 году заменят и проложат 63,5 км водопроводных труб

В Рязанской области до конца 2025 года планируется заменить и проложить 63,5 км труб холодного водоснабжения. Об этом утром 5 июня написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, это в 3 раза больше прошлогодних показателей. Проекты в сфере ЖКХ будут реализованы во всех муниципалитетах.

В 2024 году в Рязанской области в рамках проекта «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры и парка коммунальной техники» построили и реконструировали 22 объекта водоснабжения, заменили и проложили почти 21 км труб.

Павел Малков сообщил и некоторые подробности работ. В частности, в Касимовском округе новый водопровод протянули от поселка Крутоярский до села Телебукино. Построены станция водоподготовки со скважиной и наружные сети в селе Вороново Старожиловского района.

— Построили сети водоснабжения от Тумы до Молькино в Клепиковском районе. Присоединили к существующей трассе водопроводные сети в Сапожке. Обновили водопроводные сети в селе Пальное Конобеево Шацкого района, — написал губернатор Малков.