В Рязанской области утвердили программу повышения рождаемости

В регионе утвердили программу «По повышению рождаемости» на 2023-2025 годы.

Данную информацию сообщает телеграмм-канал «РЯЗИНФОРМБЮРО». В программу вошли меры по укреплению семейных ценностей в обществе, профилактике абортов, развитию инфраструктуры и поддержке семей с детьми, повышения количества родов в региональных медицинских учреждениях и снижение возраста рождения первого ребенка.

Согласно данным утвержденной программы, рождаемость в регионе продолжает падать: в январе-марте 2023 года родились 1 553 ребенка, за тот же период 2022 года – 1 762. Сократилось и количество будущих мам, состоящих на учете по беременности.

К концу 2023 года, в соответствии с целевыми показателями, рождаемость должна составить 6 600 детей, к концу 2024 года – не менее 7 000 новорожденных.