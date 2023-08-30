В Рязанской области упал спрос на дорожных строителей — hh.ru

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии от компаний из отрасли дорожного строительства. Выяснилось, что за последние три года спрос на персонал со стороны этих работодателей в России вырос в полтора раза.
По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», во II квартале 2023 года компании из отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное» открыли более 46 тысяч вакансий по всей России. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Выросли и средние предлагаемые в отрасли зарплаты: с 75,9 тыс. руб. во II квартале 2020 года до 109,2 тыс. руб. во II квартале 2023 года.
В то же время в Рязанской области спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в 2023 году упал на 47% по сравнению с 2020 годом. При этом средние предлагаемые зарплаты увеличились с 72,9 тыс. руб. до 100,4 тыс. руб.
Сегодня лидерами по количеству вакансий в отрасли дорожного строительства являются Москва (14% вакансий), Красноярский край (11%), Санкт-Петербург (6%), а также Республика Башкортостан и Свердловская область (по 4%). 43% вакансий в отрасли дорожного строительства предполагают работу вахтовым методом. В каждой второй вакансии (55%) требуется опыт работы от 1 года до 3 лет, в каждой третьей (33%) – от 3 до 6 лет.
Чаще всего работодатели находятся в поисках машинистов (11% вакансий), водителей (9%), прорабов (7%), инженеров ПТО (6%), разнорабочих (5%). Также существенная часть вакансий приходится на инженеров-конструкторов и сварщиков (по 4%), на геодезистов, электромонтажников и монтажников (по 3%).
Топ-15 наиболее востребованных специализаций в отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное», июнь-июль 2023 года
|Специализация
|Доля от кол-ва вакансий в отрасли
|hh.индекс (кол-во резюме на вакансию)
|Средняя предлагаемая зарплата
|Машинист
|11,4%
|1,8
|149 425 ₽
|Водитель
|8,9%
|3,2
|114 942 ₽
|Прораб, мастер СМР
|6,8%
|2,4
|137 931 ₽
|Инженер ПТО, инженер-сметчик
|5,9%
|3,0
|114 942 ₽
|Разнорабочий
|4,9%
|1,9
|80 459 ₽
|Инженер-конструктор, проектировщик
|3,6%
|3,6
|103 448 ₽
|Сварщик
|3,5%
|1,8
|149 425 ₽
|Геодезист
|3,4%
|2,8
|137 931 ₽
|Электромонтажник
|3,0%
|2,0
|98 850 ₽
|Монтажник
|2,6%
|2,4
|116 091 ₽
|Слесарь, сантехник
|2,4%
|1,6
|109 195 ₽
|Автослесарь, автомеханик
|1,8%
|1,3
|103 448 ₽
|Бухгалтер
|1,8%
|4,6
|70 000 ₽
|Сервисный инженер, механик
|1,6%
|4,3
|100 000 ₽
|Менеджер по продажам
|1,5%
|3,1
|114 942 ₽