Среда, 30 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязанской области упал спрос на дорожных строителей — hh.ru

7info

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии от компаний из отрасли дорожного строительства. Выяснилось, что за последние три года спрос на персонал со стороны этих работодателей в России вырос в полтора раза.

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», во II квартале 2023 года компании из отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное» открыли более 46 тысяч вакансий по всей России. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Выросли и средние предлагаемые в отрасли зарплаты: с 75,9 тыс. руб. во II квартале 2020 года до 109,2 тыс. руб. во II квартале 2023 года.

В то же время в Рязанской области спрос на персонал в компаниях из отрасли дорожного строительства в 2023 году упал на 47% по сравнению с 2020 годом. При этом средние предлагаемые зарплаты увеличились с 72,9 тыс. руб. до 100,4 тыс. руб.

Сегодня лидерами по количеству вакансий в отрасли дорожного строительства являются Москва (14% вакансий), Красноярский край (11%), Санкт-Петербург (6%), а также Республика Башкортостан и Свердловская область (по 4%). 43% вакансий в отрасли дорожного строительства предполагают работу вахтовым методом. В каждой второй вакансии (55%) требуется опыт работы от 1 года до 3 лет, в каждой третьей (33%) – от 3 до 6 лет. 

Чаще всего работодатели находятся в поисках машинистов (11% вакансий), водителей (9%), прорабов (7%), инженеров ПТО (6%), разнорабочих (5%). Также существенная часть вакансий приходится на инженеров-конструкторов и сварщиков (по 4%), на геодезистов, электромонтажников и монтажников (по 3%).

«Показательно, что все перечисленные специалисты сегодня находятся в дефиците. Так, на одну вакансию машиниста, сварщика или разнорабочего приходится менее двух активных резюме. Кстати, именно машинистам и сварщика предлагают наиболее высокую в отрасли заработную плату – в среднем около 150 тыс. руб.», — отмечает Ольга Брылёва, директор hh.ru по Рязанской области.

Топ-15 наиболее востребованных специализаций в отрасли «Строительство дорожное и инфраструктурное», июнь-июль 2023 года

СпециализацияДоля от кол-ва вакансий в отраслиhh.индекс (кол-во резюме на вакансию)Средняя предлагаемая зарплата
Машинист11,4%1,8149 425 ₽
Водитель 8,9%3,2114 942 ₽
Прораб, мастер СМР6,8%2,4137 931 ₽
Инженер ПТО, инженер-сметчик5,9%3,0114 942 ₽
Разнорабочий 4,9%1,980 459 ₽
Инженер-конструктор, проектировщик 3,6%3,6103 448 ₽
Сварщик3,5%1,8149 425 ₽
Геодезист3,4%2,8137 931 ₽
Электромонтажник 3,0%2,098 850 ₽
Монтажник2,6%2,4116 091 ₽
Слесарь, сантехник 2,4%1,6109 195 ₽
Автослесарь, автомеханик 1,8%1,3103 448 ₽
Бухгалтер 1,8%4,670 000 ₽
Сервисный инженер, механик1,6%4,3100 000 ₽
Менеджер по продажам1,5%3,1114 942 ₽

Новости партнёров

Читайте также

Новости партнёров

Read Now

ВТБ увеличил максимальную сумму автокредитов

Изменения коснулись получения средств на покупку новых машин и авто с пробегом у дилеров или физических лиц. 

На Южном промузле Рязани на дорогу пролилась кислота

По словам очевидца, инцидент случился напротив заправки «Эталон» и бизнес-центра «Олимп».

В соцсетях поделились видео с моментами атаки БПЛА в Рязанской области

По данным министерства обороны России 2 беспилотника киевского режима уничтожены над территорией региона ночью 30 августа.

Полиция прокомментировала информацию о мужчине, преследовавшем детей в Рязани

Пытаясь пресечь противозаконные действия, рязанец подошёл к подросткам, собираясь разогнать.

Автомобиль сбил пьяного пешехода в Подвязье под Рязанью

ДТП в Рязанском районе произошло 29 августа в 20:30. 27-летнего мужчину сбил «Ауди 100» под управлением 61-летнего местного жителя.

Жители Солотчи пожаловались на состояние крыльца почтового отделения

По словам собеседника агентства, крыльцо потенциально опасно для посетителей и летом, а зимой «там вообще смертоубийство».

Челябинский маньяк объяснил издевательства над жертвами любовью

Маньяк из Челябинской области Владимир Ческидов объяснил, что похищал девушек, потому что влюблялся и считал, что они должны жить с ним, заявил следователь-криминалист Александр Котарев в беседе с КП. В конце июля в поселке Смолино жертва сбежала из его плена, в который попала 14 лет назад. Ческидов похитил...

В Касимовском районе опрокинулся грузовик

Видео с места происшествия опубликовал паблик «Автоклуб города Касимов».

В Новосибирске голый мужчина крушил автомобили во дворе

Обнаженный мужчина с табуретом разгромил несколько автомобилей во дворе жилого дома на улице Высоцкого в Новосибирске, пишет портал Infopro54. Инцидент произошел рано утром. Местные жители проснулись от воя автосигнализаций. «Какой-то голый мужик с табуреткой со всей силы уродовал автомобили на парковке», – рассказал один из очевидцев. На место случившегося прибыла...

Под Волгоградом задержали вагнеровца, надругавшегося над племянницей

Полиция задержали бывшего бойца «Вагнера» Алексея Хлебникова, которого подозревают в изнасиловании 13-летней племянницы, пишет V1.RU. По некоторым данным, злоумышленника поймали в хуторе Рожновском, где он прятался у родственников. По версии следствия, подозреваемый надругался над девочкой в лесу, угрожая ей ножом. Он знал о возрасте ребенка. Мужчину заключили под стражу до...

В Олимпийском городке в Рязани состоится «День Соседей»

3 сентября, в Олимпийском городке в Рязани состоится праздник «День Соседей», посвящённый передаче ключей новосёлам ЖК «Северный».

Появились фото могилы Пригожина крупным планом

В распоряжении издания МК появились фотографии могилы Евгения Пригожина крупным планом. Накануне бизнесмена похоронили в глубине Пороховского кладбища. На могиле можно увидеть множество алых роз и корзин с белыми хризантемами. Кроме того, там стоят венки с надписями: «Лучшему в мире деду. Славик и Женя», фразу со знаменитого шеврона «Груз...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации