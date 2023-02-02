В Рязанской области торжественно окрыли Год педагога и наставника

В четверг, 2 февраля, состоялось открытие Года педагога и наставника в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Торжественное мероприятие прошло в областной библиотеке имени Горького. Министр просвещения Сергей Кравцов, приветствуя участников по видеосвязи, отметил, что в течение этого года пройдут образовательные форумы во всех регионах. Цель — реализация наиболее ярких инициатив, в том числе призванных рассказать о педагогических династиях.

Павел Малков дал старт Году педагога и наставника в регионе и напомнил, что решение о его проведении принято Президентом России В. В. Путиным. Губернатор поблагодарил работников образования за их огромный труд.

«В Рязанской области работают прекрасные, творческие учителя, которые искренне любят свое дело, большие профессионалы. У нас два „Народных учителя“, 120 человек удостоены звания „Заслуженный учитель Российской Федерации“. Ценю труд каждого педагога. По сути, это — миссия, которую человек несет через всю свою жизнь», — подчеркнул Павел Малков.

Глава региона отметил, что необходимо повышать престиж профессии педагога и привлекать в профессию молодые кадры.

«Каждый год в учреждения образования приходит большое количество талантливой молодежи. Развивается институт наставничества, расширены региональные меры поддержки для молодых специалистов, для тех, кто работает в сельской местности», — сказал губернатор.

Павел Малков отметил, что большое внимание уделяется развитию системы целевого обучения, укреплению материально-технической базы учебных заведений. В 2022 году сделан капремонт 19 школьных зданий. В этом году работы будут проведены в более чем 20. Продолжится строительство школ. В приоритете также система дополнительного образования: детские школы искусств и спортивные школы.

Сегодня педагогический коллектив региона — это около 18 тысяч человек. Рязанские учителя достойно представляют область на состязаниях профмастерства. В прошлом году Екатерина Агеева заняла 2 место во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Победителем Международного конкурса «Живая классика» стала Ольга Адамович. В число лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России» вошел Сергей Горюшкин.

В рамках церемонии открытия выдающихся учителей Зинаиду Климентовскую, Екатерину Филиппову, Владимира Скрипкина наградили почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью». Ряду лучших педагогов был вручен памятный знак Губернатора «Благодарность от земли Рязанской». Была организована концертная программа, работала фотовыставка «Педагоги Есенинского края».