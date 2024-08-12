В Рязанской области стартовала акция «Скоро в школу! #МЫВМЕСТЕ с новыми регионами». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Рязани.

Цель акции — поддержать семьи с детьми школьного возраста из новых российских регионов, подшефных Рязанской области. Сделать это может любой желающий.

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Семьям можно передать: рюкзаки для ребят 1-5 классов со школьными принадлежностями, канцелярские товары, наборы для детского творчества, спортивную форму и обувь и другие школьные принадлежности. Вещи должны быть новыми.

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Принять участие в акции можно с 7 по 22 августа. Школьные принадлежности можно приносить приносить по адресам:

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Региональный штаб Общероссийского проекта взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ —

г. Рязань, ул. Затинная, д. 8 корп. 2.

Тел. 77-17-18 доб. 4.

Понедельник – пятница, с 9.00 до 18.00

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Добро.Центр – г. Рязань, ул. Либкнехта, д. 11.

Тел. +7 910 506-20-20.

Понедельник – пятница, с 14.00 до 20.00.

Также можно обратиться в муниципальный штаб #МЫВМЕСТЕ по месту жительства. Адреса и контакты нужно уточнить в региональном штабе #МЫВМЕСТЕ.