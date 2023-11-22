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В Рязанской области состоялась государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства

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В Рязанской области проведена государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства. О том, как она была организована, рассказали руководитель министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области Михаил Майоров и директор Центра государственной кадастровой оценки Оксана Тишина.

На территории Рязанской области постановлением Минимущества Рязанской области от 02.10.2023 № 28-П утверждены результаты определения кадастровой стоимости всех учтенных в ЕГРН зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест по состоянию на 1 января 2023 года.

Акт вступил в силу и направлен в ППК «Роскадастр» для внесения сведений о кадастровой стоимости в ЕГРН. Новые результаты определения кадастровой стоимости будут применяться для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 1 января 2024 года и действовать до 2027 года.

В Рязанской области состоялась государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства
Михаил Майоров, руководитель министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области

Михаил Майоров отметил, что кадастровая оценка проведена в отношении всех объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН на 1 января 2023 года. Государственными оценщиками определена кадастровая стоимость 982 618 объектов, в том числе: зданий – 382 314, помещений – 540 848, сооружений – 53 832, объектов незавершенного строительства – 2 030, машино-мест – 3594.

Проведение ГКО регламентируется Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке» и методическими указаниями, утвержденными приказом Росреестра. Методика предполагает определение кадастровой стоимости путем группировки объектов недвижимости, имеющих в ЕГРН схожие характеристики. Объекты капитального строительства оценивались по 10 функциональным группам: многоквартирные дома, дома малоэтажной застройки, объекты для хранения транспорта, коммерческие объекты, объекты временного проживания, административные и бытовые объекты, производственные объекты. Отдельно выделена группа, включающая учебные, спортивные объекты, объекты культуры и искусства, музеи и объекты общественного назначения. Также оценивались сооружения. Объекты, которые не вошли в перечисленные группы, составили группу прочих объектов.

По словам Майорова, ГБУ РО «Центр ГКО» для расчета кадастровой стоимости собрана информация о ценах предложений, значений ценообразующих факторов. Это требование содержится в методических указаниях о проведении ГКО. Специалисты Центра ГКО обработали и систематизировали большой массив информации, необходимой для расчета кадастровой стоимости. Это данные Росреестра, органов исполнительной власти, технической инвентаризации и сведения из других достоверных источников. Далее с помощью специального программного продукта определена кадастровая стоимость, так, например, при расчете кадастровой стоимости помещений была выявлена зависимость стоимости объекта недвижимости от ценообразующих факторов, построена математическая модель расчета кадастровой стоимости и произведен сам расчет.

Важным этапом государственной кадастровой оценки, проведенной Центом ГКО, становится проект отчета. В установленные законом сроки проект размещался на сайте учреждения в Интернете, а также направлялся в Росреестр на проверку. По результатам проверки Росреестра составлены акты о соответствии представленных документов требованиям действующего законодательства в области государственной кадастровой оценки и итоги оценки были утверждены Минимуществом Рязанской области.

С учетом особенностей уплаты налогов «новую» кадастровую стоимость в налоговом уведомлении физические лица увидят в 2025 году, а юридические лица – в 2024.

В Рязанской области состоялась государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства
Директор Центра государственной кадастровой оценки Оксана Тишина

Оксана Тишина подчеркнула, что на кадастровую стоимость влияют ценообразующие факторы. Это могут быть данные как о самом объекте недвижимости: год постройки, материал стен, этажность, площадь, так и характеристики окружения – место расположения, наличие рядом парка или, наоборот, промзоны, удаленность от крупных дорожных магистралей.

Всего в учреждение к промежуточным отчетным документам поступило 204 замечания от собственников. Преимущественно спорные ситуации возникали в связи с тем, что исходные данные о характеристиках объектов содержат некорректную или неполную информацию об объекте. По всем обращениям была проверена информация. Заявителям направлены мотивированные ответы. Итоговый отчет подготовлен с учетом поступивших замечаний.

Государственная кадастровая оценка носит массовый характер, сказала Тишина. При этом не ставится цель повышения налоговой нагрузки на правообладателей. Если и происходит рост кадастровой стоимости как налоговой базы, то происходит он по причине объективного изменения влияющих на оценку внешних факторов. Кадастровая стоимость объектов определялась исходя из имеющихся на рынке предложений, а также данных о совершенных сделках купли-продажи. Оценка проводилась на основе цен на строительство, а также износа.

Правообладатели объектов недвижимости вправе направить в бюджетное учреждение заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в течение пяти лет со дня внесения сведений о соответствующей кадастровой стоимости в ЕГРН. Это прямо прописано в законе.

Для индивидуального учета характеристик своего объекта каждый правообладатель может обратиться в учреждение для уточнения характеристик, исправления технической ошибки, получения разъяснений или установления кадастровой стоимости в размере рыночной. Специалисты учреждения внимательно перепроверят расчеты и, если будут выявлены ошибки, пересчитают стоимость объекта недвижимости.

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