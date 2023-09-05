В Рязанской области собрано более 2 млн тонн зерна нового урожая

В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Рязанской области по данным на 5 сентября зерновые культуры обмолочены на 77% площадей, получено 2 млн 082 тыс. тонн зерна. В работах задействовано около 1000 комбайнов.

Средняя урожайность 39,4 центнера с гектара, это меньше, чем на аналогичную дату в рекордном 2022 году (43,7 ц/га), но выше среднего значения за последние 10 лет (35,6 ц/га). Наивысшая урожайность в Александро-Невском районе – 53,7 ц/га, Сапожковском – 48,2 ц/га и Рязанском – 43,5 ц/га. В семи предприятиях Рязанской области средняя урожайность превышает 60 ц/га.

Максимальный валовой сбор в Сараевском районе – 255 тыс. тонн, ещё в восьми районах собрано более 100 тыс. тонн: в Александро-Невском, Захаровском, Милославском, Михайловском, Ряжском, Скопинском, Старожиловском, Ухоловском районах.

Помимо зерновых, в Рязанской области убирают и другие культуры: рапс (убрано 23% площадей), картофель (10%) и овощи (12%) – по этим культурам урожайность выше прошлогодней.

Продолжается заготовка кормов для животных: сенажа (заготовлено 102% плана), сена (73%), силоса (20%).

Озимый сев под урожай 2024 года проведён на 27%.