В Рязанской области с начала года родилось 32 пары двойняшек

На территории Рязанской области с начала 2023 года родилось 32 пары двойняшек. Статистическими данными поделилась руководитель регионального ГУ ЗАГС Елена Сорокина.

По словам Сорокиной, средний возраст отцов и матерей при рождении ребёнка в регионе — 32 и 29 лет. По России показатели другие — 29,8 и 29,1 соответственно.

Мальчики среди родившихся преобладают, как в России, так и в Рязанской области — 52% и 54% соответственно.

Средний вес родившихся в Рязани мальчиков — 3319, девочек — 3276 граммов.