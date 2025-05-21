В Рязанской области проводится мониторинг после атаки беспилотников

В Рязанской области проводится мониторинг после воздушной атаки. Об этом сообщает телеграм-канал «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области».

Силами РЭБ и ПВО 21 мая в регионе уничтожены восемь БПЛА. Пострадавших нет, материальный ущерб врагу нанести не удалось. На территории населенных пунктов проводится работа по обезвреживанию и ликвидации обломков.

Если вы увидели обломок — приближаться к нему нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112.