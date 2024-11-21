В Рязанской области прошел VI региональный форум «Материнство: путь к счастью»Анна Рослякова:

В преддверии Дня матери в г. Рязани в соответствии с целями нацпроекта «Демография» прошел ежегодный областной форум «Материнство: путь к счастью». От имени Губернатора его участников приветствовала первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова.

Форум организован рязанским региональным отделением Общероссийской организации «Союз женщин России» с целью обсуждения приоритетов развития государственной семейной политики, а также вопросов укрепления детско-родительских отношений. Его участниками стали многодетные семьи, приемные матери, жены и вдовы участников СВО, женщины, воспитывающие детей с ОВЗ, а также студенческая молодежь.

Обращаясь к собравшимся, первый зампред Правительства региона Анна Рослякова отметила значимость роли матери в жизни каждой семьи. «Мама – не просто человек, который дарует жизнь. Она всегда рядом и чувствует, когда нам плохо, готова поддержать в трудную минуту, как никто другой», – сказала Анна Рослякова.

Первый заместитель Председателя Правительства региона вручила ряд наград председателям Советов женщин муниципальных районов, активистам областного Совета женщин, а также жительницам области – организаторам гуманитарных миссий в поддержку участников СВО.

В рамках форума состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Семья: ценности, традиции, повседневность». Был организован круглый стол, на котором представительницы женсоветов муниципальных образований региона обсудили важность сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, их продвижение в молодежной среде. Для семей с детьми были организованы мастер-классы, интерактивные занятия, книжные выставки, ярмарка локальных брендов. Работали дискуссионные площадки, на которых рязанки рассмотрели актуальные меры поддержки для семей с детьми, успешные примеры совмещения удаленной работы с воспитанием малышей, а также узнали о региональных социальных сервисах.