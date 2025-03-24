В Рязанской области продолжается регистрация на проект «ГЕРОИ62» для участников и ветеранов СВО

Продолжается регистрация для участия в отборе на второй поток кадровой программы «ГЕРОИ62» для участников и ветеранов СВО.

Региональная кадровая программа «ГЕРОИ62» запущена по поручению Губернатора Рязанской области Павла Малкова в сотрудничестве с Высшей школой государственного управления РАНХиГС и ведущими вузами региона. Первый поток участников региональной программы «ГЕРОИ62 », успешно прошедших отборочные испытания, уже набран. В течение года под руководством личных наставников они будут осваивать навыки, которые необходимы для работы на госслужбе.

В настоящее время проводится отбор на второй поток программы. По словам заместителя руководителя аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области, члена оргкомитета региональной программы «ГЕРОИ62» Яны Стрельцовой, интерес к кадровому проекту растет. «К настоящему времени на второй поток зарегистрировано свыше 200 человек. Важно, что 15 из них награждены орденом Мужества», – подчеркнула она.

Реклама

Регистрация на второй этап проекта завершится 4 апреля. Подробную информацию о нем и условия участия можно узнать на официальном сайте герои62.рф и на страницах ВКонтакте и Телеграм.