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Власть и политика

В Рязанской области продолжается процесс формирования муниципальных округов

Анастасия Мериакри
Власть и политика

В Рязанской области продолжается процесс формирования муниципальных округов

Анастасия Мериакри

В ходе заседания Рязанской областной Думы, состоявшегося в среду, 28 мая, парламентарии утвердили ряд законодательных актов, регламентирующих процедуру формирования в регионе новых муниципальных округов: Ермишинского, Кадомского, Пронского, Рязанского, Скопинского, Старожиловского, Чучковского.

Основная цель создания объединенных одноуровневых муниципальных образований – повышение эффективности управления территориями, консолидация финансовых ресурсов, равномерное распределение бюджетных средств, сокращение дублирующих функций, расходов на содержание администраций и числа муниципальных депутатов, централизованное решение вопросов местного значения.

Преобразования были инициированы представительными органами муниципалитетов. Нововведения не влекут за собой изменение статуса населенных пунктов. Меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, будут сохранены.

Формирование муниципальных округов в регионе началось в 2023 году. Тогда были образованы Сасовский, Путятинский и Ряжский округа. Учитывая положительный опыт, в 2024 году в Рязанской области были созданы Михайловский, Касимовский, Кораблинский и Пителинский муниципальные округа.

В Рязанской области продолжается процесс формирования муниципальных округов Формирование муниципальных округов в регионе началось в 2023 году. Тогда были образованы Сасовский, Путятинский и Ряжский округа.
В Рязанской области продолжается процесс формирования муниципальных округов Формирование муниципальных округов в регионе началось в 2023 году. Тогда были образованы Сасовский, Путятинский и Ряжский округа.
В Рязанской области продолжается процесс формирования муниципальных округов Формирование муниципальных округов в регионе началось в 2023 году. Тогда были образованы Сасовский, Путятинский и Ряжский округа.
В Рязанской области продолжается процесс формирования муниципальных округов Формирование муниципальных округов в регионе началось в 2023 году. Тогда были образованы Сасовский, Путятинский и Ряжский округа.
В Рязанской области продолжается процесс формирования муниципальных округов Формирование муниципальных округов в регионе началось в 2023 году. Тогда были образованы Сасовский, Путятинский и Ряжский округа.

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