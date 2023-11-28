В Рязанской области проактивно назначено более 2 тысяч пенсий по инвалидности

С начала 2023 года Отделение Социального фонда России по Рязанской области назначило 2148 пенсий по инвалидности, 1569 из которых — страховые, и 579 — социальные.

Все выплаты оформлялись без подачи заявления — на основе сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов. Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов.

Отделение СФР в течение 5 рабочих дней оформляет пенсию, после чего гражданину в личный кабинет на портале «Госуслуг», либо по почте направляется уведомление о назначенной выплате.

Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные выплаты региональным ОСФР. Если по линии Социального фонда России раньше никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии — на почте или на счет кредитного учреждения.

Подать заявление о способе получения пенсии можно через личный кабинет на портале «Госуслуг», либо в клиентской службе отделения СФР по Рязанской области или в МФЦ.