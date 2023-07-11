Вторник, 11 июля, 2023
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В Рязанской области проактивно назначено более 1,2 тысяч пенсий по инвалидности

7info
Изображение Paolinio с сайта Pixabay

Отделение Социального фонда России по Рязанской области за первое полугодие 2023 года назначило 1297 пенсий по инвалидности, 915 из которых — страховые, и 382 — социальные.

Все выплаты оформлялись без подачи заявления — на основе сведений, поступающих из Федерального реестра инвалидов. Решение о назначении пенсии в беззаявительном формате ОСФР по Рязанской области принимает на основании данных из бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Информация об установленной инвалидности направляется органами МСЭ в реестр инвалидов, после чего Отделение СФР в течение 5 рабочих дней оформляет пенсию. При этом гражданину в личный кабинет на портале «Госуслуг», либо по почте направляется уведомление о назначенной выплате.

 Доставка пенсии происходит тем же способом, что и ранее назначенные выплаты региональным ОСФР. Если по линии фонда раньше никаких выплат не было, гражданину необходимо выбрать способ получения пенсии — на почте или в банке. Подать заявление о способе получения пенсии можно через личный кабинет на портале «Госуслуг», либо в клиентской службе Отделения фонда по Рязанской области или в МФЦ.

Помимо назначения пенсии Отделение Социального фонда России по Рязанской области в проактивном формате осуществляет перерасчет выплат гражданам с инвалидностью и устанавливает им социальные пособия: ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) и набор социальных услуг (НСУ). Людям, которые на момент установления инвалидности уже являлись получателями пенсии, ОСФР автоматически предоставляет ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности, и набор социальных услуг (НСУ), включающий лекарства, медицинские изделия, путевку и проезд в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках. В случае, если гражданин с инвалидностью не нуждается в этих услугах, он может полностью или частично получать набор денежными средствами.

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