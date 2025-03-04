В Рязанской области пожароопасный сезон начнется 15 марта 2025 года. Об этом во время сегодняшнего заседания правительства Рязанской области сообщил министр природопользования Александр Новиков.

Рязанская область, по словам Новикова, готова к пожароопасному сезону, который из-за теплой и практически бесснежной зимы может начаться раньше обычного. Необходимая подготовительная работа проведена. Утверждены планы тушения пожаров в 19 лесничествах, согласован и направлен в Рослесхоз сводный план тушения пожаров.

Особое внимание уделяется готовности техники и оборудования. Спланировано противопожарное обустройство лесов. Мониторинг обстановки организован в круглосуточном режиме с использованием 35 видеокамер, космос-мониторинга и беспилотников. Проработаны вопросы межведомственного взаимодействия.

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Также даны рекомендации муниципалитетам по обеспечению противопожарных мероприятий. Кроме того, участники заседания утвердили законопроект, согласно которому начало пожароопасного сезона предлагается установить в Рязанской области с 15 марта 2025 года.