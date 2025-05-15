В Рязанской области построят и обновят 6 объектов водоснабжения к 2030 году

К 2030 году в Рязанской области планируется реализовать масштабный проект по модернизации систем водоснабжения и водоподготовки. Об этом сообщает региональное МинТЭК и ЖКХ.

В рамках проекта будет построено и модернизировано 6 объектов, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для 110 000 жителей региона за счет обновления инженерных сетей. Этот проект является частью общероссийской программы модернизации ЖКХ, направленной на обновление более 50 000 км инженерных сетей и более 2000 объектов водоснабжения и водоподготовки по всей стране, улучшив качество жизни для 20 миллионов россиян.

Проект финансируется из федерального бюджета и внебюджетных источников на общую сумму 4,5 трлн рублей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».