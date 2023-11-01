В Рязанской области получен максимальный за 10 лет урожай сахарной свёклы

В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Рязанской области продолжается уборочная кампания, сообщили в региональном Минсельхозе.

Сахарная свёкла. По оперативным данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, урожай сахарной свёклы уже стал максимальным за последнее десятилетие, хотя убрано пока 92% площади под этой культурой. На 1 ноября получено 371 тыс. тонн корнеплодов, это больше максимума за последние 10 лет (370 тыс. тонн в 2019 году) и значительно выше среднего за 10 лет (282 тыс. тонн). Большая часть убранного урожая сахарной свёклы уже отправлена на переработку: на Сотницынский сахарный завод, расположенный в Сасовском районе, отгружено 103 тыс. тонн корнеплодов, а предприятия Александро-Невского района отгрузили на сахарный завод, расположенный в Тамбовской области, 141 тыс. тонн.

Масличные культуры: подсолнечник, соя, рапс, лён и др. — убраны на 87% площадей. Суммарно получено 475 тыс. тонн маслосемян, ожидается рекордный урожай (прежний максимум — 490 тыс. тонн в 2022 году).

Зерновые культуры. Самая поздняя культура — кукуруза на зерно — убрана на 20% площади, намолочено 74 тыс. тонн. Урожай зерна (пшеница, ячмень, горох, рожь, овёс, кукуруза и др.) в этом году — в тройке максимальных урожаев в истории Рязанской области, ожидается более 2,8 млн тонн.

По картофелю и овощам урожай ожидается выше прошлогоднего:

картофель выкопан на 85% площади, получено 103 тыс. тонн клубней;

овощи открытого грунта (капуста, морковь, столовая свёкла, огурцы, салаты, кабачки, чеснок) — 72%, 15,7 тыс. тонн.