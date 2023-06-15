Четверг, 15 июня, 2023
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В Рязанской области планируют устанавливать знаки ограничения скорости на федеральных трасса

7info

В Рязанской области по инициативе регионального управления Госавтоинспекции планируется расширение практики установки дорожных знаков ограничения скорости на участках федеральных автодорог с интенсивным движением. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, в Рязанской области на автодорогах М5 «Урал», Р22 «Каспий» и Р 132 «Золотое кольцо» вне населенных пунктов будут установлены знаки ограничения максимальной скорости в 70 км/ч совместно со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.16 «Влажное покрытие». Данная табличка указывает, что действие знака распространяется на период времени, когда покрытие проезжей части влажное.

В населенных пунктах, через которые проходят указанные федеральные автомобильные дороги, будут устанавливаться знаки ограничения скорости в 50 км/ч.

Эти меры направлены на снижение рисков, связанных с интенсивным транспортным потоком и меняющимися дорожными условиями.

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