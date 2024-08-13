Вторник, 13 августа, 2024

В Рязанской области открыты вакансии с зарплатой до 350 тысяч рублей

Автор: 7info

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Изображение от senivpetro на Freepik

Министерство труда и соцзащиты Рязанской области опубликовало информацию о самых доходных вакансиях июля в регионе. Информацию предоставил Кадровый центр Рязанской области.

Самую высокую зарплату предлагают художнику компьютерной графики для кино и рекламы. Специалист этого профиля может зарабатывать ежемесячно до 350 тысяч рублей.

Требуется оператор станков с программным управлением за зарплатой до 200 тысяч в месяц. Соискателю обещают материальную помощь и премии за эффективные инновационные предложения.⠀

Максимальная зарплата для швей — 150 тысяч рублей. На такой же доход может рассчитывать обрубщик металла на литейном производстве.

Всего на портале «Работа России» для жителей региона доступно свыше 15 тысяч вакансий.

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