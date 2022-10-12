Министром труда и социальной защиты населения Рязанской области назначена Наталья Суворова. Утром 12 октября вице-губернатор Артём Бранов представил руководителя сотрудникам ведомства. Об этом РИА «7 новостей» сообщил осведомлённый источник.

Суворова уроженка Касимова. С 2014 года работала первым заместителем руководителя исполкома «Единой России» в Рязанской области.

В 2020 году возглавила департамент внутренней политики Ивановской области.

Официальная информация о назначении уточняется.

Справка:

Наталья Валентиновна Суворова родилась 5 сентября 1976 года в городе Касимове Рязанской области. В 2004 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Менеджмент организации». Работала старшим инженером-экономистом в Федеральном государственном унитарном предприятии Всероссийский научно-исследовательский институт по информатизации АПК.

С 2009 по 2011 гг. – ведущий специалист по туризму управления по молодежной политике и спорту администрации муниципального образования – городской округ город Касимов.

С 2011 по 2013 гг. являлась руководителем исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» г. Касимова.

С 2014 года работала в исполнительном комитете Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» в должности первого заместителя руководителя исполнительного комитета.

С января 2020 года приступила к обязанностям начальника департамента внутренней политики Ивановской области.

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