В Рязанской области модернизируют 30 сельских отделений Почты России

В этом году в Рязанской области модернизируют 30 отделений Почты России, расположенных в сельской местности.

План работ включает не только ремонт, но и создание условий для маломобильной категории граждан, отмечает сайт регионального правительства. Кроме этого, в отделениях будут запущены востребованные у жителей услуги: клиенты смогут подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, а также получить юридическую корреспонденцию в цифровом формате.

Также во всех отделениях появится «уголок здоровья», в котором клиенты смогут самостоятельно измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела.