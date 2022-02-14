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Понедельник, 14 февраля, 2022

В Рязанской области и Мордовии отремонтировали 56 км федеральных автодорог

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В Рязанской области и Мордовии отремонтировали 56 км федеральных автодорог

7info
Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
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В Рязанской области к нормативу привели 44 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал», сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

В эксплуатацию после ремонта сдан девятикилометровый участок Окружной дороги в Рязани (км 189 – км 198). На объекте устроили выравнивающий и верхний слои покрытия, укрепили обочины, восстановили металлическое оцинкованное барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесли горизонтальную разметку термопластиком. Кроме того, специалисты восстановили покрытия съездов и устроили сопряжение (пандус) с существующим покрытием.

Путем устройства защитных слоев в нормативное состояние привели четыре участка М-5 «Урал» в Рязанском, Спасском, Путятинском и Шацком районах Рязанской области на км 181 — км 182, км 221 – км 241, км 337 – км 342, км 375 – км 384.

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В Республике Мордовия слои износа устроили на двенадцатикилометровом отрезке М-5 с 443 по 455 км.

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