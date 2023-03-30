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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязанской области дан старт регистрации на «Тотальный диктант»

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Изображение от jcomp на Freepik

Ежегодная образовательная акция для популяризации грамотности и повышения интереса к русскому языку «Тотальный диктант» в этом году пройдёт 8 апреля. 29 марта стартовала регистрация на все площадки.

В Рязани акцию координирует библиотека имени Горького. Кроме того, «Тотальный диктант» напишут в «Есенинке», РГУ и в областной специальной библиотеке для слепых. Присоединятся к акции и районы области. Выбрать площадку и зарегистрироваться можно на сайте проекта.

Добровольный бесплатный диктант для всех желающих проходит в один день по всему миру с поправкой на часовые пояса. Каждый может написать диктант и проверить свой уровень грамотности. В 2023 году «Тотальный диктант» проходит с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества от Фонда президентских грантов, – пишут «Рязанские ведомости».

В текущем году автор текста «Тотального диктанта» – Василий Авченко, российский писатель и журналист, финалист премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «НОС». В тексте рассказывается о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

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