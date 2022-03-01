В Рязанской НПК рассказали о пострадавших во время пожара

Во время пожара на одной из установок Рязанской НПК пострадали два сотрудника предприятия. Они получили незначительные ожоги и направлены в медучреждения, сообщили в пресс-службе компании.

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Пожар на нефтезаводе полностью ликвидирован. Уже известно, что произошло возгорание нефтепродукта. На месте происшествия работает экомониторинг, установлено, что ущерб окружающей среде не нанесён.

Во время пожара Рязанская НПК продолжила производственный процесс. Осуществляется отгрузка продукции потребителям.

Для выяснения причин произошедшего на заводе создана комиссия.