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Вторник, 1 марта, 2022

В Рязанской НПК рассказали о пострадавших во время пожара

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В Рязанской НПК рассказали о пострадавших во время пожара

7info7

Во время пожара на одной из установок Рязанской НПК пострадали два сотрудника предприятия. Они получили незначительные ожоги и направлены в медучреждения, сообщили в пресс-службе компании.

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Пожар на нефтезаводе полностью ликвидирован. Уже известно, что произошло возгорание нефтепродукта. На месте происшествия работает экомониторинг, установлено, что ущерб окружающей среде не нанесён.

Во время пожара Рязанская НПК продолжила производственный процесс. Осуществляется отгрузка продукции потребителям.

Для выяснения причин произошедшего на заводе создана комиссия.

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