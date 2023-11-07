В рязанской маршрутке №75 неизвестный угрожал водителю пистолетом

В рязанской маршрутке №75 неизвестный мужчина, представившийся полковником полиции, угрожал водителю пистолетом. Пост об этом опубликовала группа «Новости Рязани ВКонтакте».

Как написал автор сообщения, мужчина потребовал водителя остановиться в неположенном месте, но тот оказался, и «полковник» стал сыпать оскорблениями.

«Водитель всячески пытался его успокоить, но мужчина достал пистолет и начал угрожать. К счастью, никто не пострадал, но прошу всех быть осторожнее и внимательнее», — написал автор.

УМВД России по Рязанской области начало проверку, сообщает Ya62 со ссылкой на пресс-службу ведомства.